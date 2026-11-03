Konya'nın Hüyük ilçesinde seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 45 kişi yaralandı.

Kaza, Hüyük ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan otobüste yolcular savrulurken, kaza yerinde büyük bir panik ve can pazarı yaşandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen otobüsün içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

3 YARALININ DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 45 yaralı, ambulanslarla çevredeki il ve ilçe hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.