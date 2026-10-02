Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde insan ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 10 YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILDI Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu kadınları kandırarak fuhuş yaptırdıkları saptanan şebekeye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 organizatör şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. ORGANİZATÖRLERDEN 1'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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