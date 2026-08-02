Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceleyen ekipler, çalınan aracın Antalya istikametine seyrettiğini belirleyerek durumu Antalya emniyetine bildirdi.

SERİK'TE YAKALANDI, KONYA'YA GETİRİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Antalya polisi, çalınan otomobili Serik ilçesinde durdurarak sürücü F.Ç.'yi gözaltına aldı. Daha önce iki otomobil hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, işlemleri için Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

"ADIYAMAN'A GİTMEK İÇİN ÇALDIM"

Şüpheli F.Ç. emniyetteki ifadesinde, cezaevinden yeni tahliye olduğunu ve Adıyaman'a gitmek amacıyla aracı çaldığını beyan etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. Ele geçirilen otomobil ise sahibine teslim edildi.