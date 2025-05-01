Konya'nın Çumra ilçesinde, CHP'nin 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için duyuru yapan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıyı CHP İl Başkan Yardımcısı Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Durmaz, "Karaman’dan Konya’da gerçekleştirilecek olan mitingimiz için Çumra İlçesinde Karaman İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince ile birlikte sesli yayın yaparken aracımıza silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Baskılar bizi yıldıramaz!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Durmaz ve Muhammet Keskince, Çumra karakoluna giderek şahıstan şikayetçi oldu.

CHP'DEN SALDIRIYA SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de saldırıya tepki göstererek şunları söyledi:

"Çumra'da cumartesi günü yapılacak Konya mitingimizin anons yapan aracımızın önü kesilerek havaya ateş edilmiştir. Bu yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın iktidarını kurmamızı hiçbir güç engelleyemeyecek."

Adem, şunları aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' mitinglerimiz kapsamında 3 Mayıs Cumartesi günü Konya’da gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına hazırlanırken, bugün yaşanan iki ayrı olay, iktidarın demokratik siyasete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bugün Konya’nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkândan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Aynı gün içinde, 23 Nisan’da partimizin otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emektar şoförümüz, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılmıştır. Yani biri görevini yaptığı için cezalandırılıyor, diğeri silahla saldırdığı halde kollanıyorsa, ortada adalet değil, açık bir çifte standart vardır. Soru açık ve nettir: Parti otobüsünü sürdüğü için emekçiyi evine hapsedenler, kurşun sıkan saldırgana nasıl bir karar verecek? Bu iki olay, sadece CHP’ye değil, halkın iradesine, demokrasiye ve siyaset yapma hakkına yönelmiş açık bir tehdittir. Otobüslerimizin önünü kesenler, onlara kurşun sıktıranlar, emekçilerimizi cezalandıranlar şunu iyi bilsin: Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin, biz bu yoldan dönmeyeceğiz.

Biz halkın partisiyiz. Biz umutları büyüten, karanlığa teslim olmayanların partisiyiz. Siz susturmaya çalıştıkça biz daha çok konuşacağız. Siz baskıyı artırdıkça biz dayanışmamızı büyüteceğiz. Bugün yaşanan bu saldırı ve hukuksuzluklar, bizleri yıldırmak yerine mücadelemizi daha da güçlendirmektedir. Konya’da, meydanlarda, sokak sokak, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Kurşunla susturamayacaksınız. Ev hapsiyle durduramayacaksınız."