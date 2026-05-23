Konya'nın Beyşehir ilçesinde pancar ve patates üreticileri, yaşadıkları ekonomik ve yapısal sorunlara dikkat çekmek için Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı önünde bir araya geldi. Basın açıklamasında konuşan üreticiler, özellikle su yetersizliği, yüksek girdi maliyetleri ve desteklerdeki gerilemenin çiftçiyi üretimden kopma noktasına getirdiğini ifade etti. Çiftçiler, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya da çağrıda bulundu.

“HER YIL DAHA DA GERİYE GİDİYORUZ”

Açıklamada söz alan bir üretici, tarımın giderek ağırlaşan koşullar altında yapılamaz hale geldiğini belirterek, “Su yok, maliyet çok. Biz üretmeye çalışıyoruz ama her yıl daha da geriye gidiyoruz. Bu şartlarda ayakta kalmak çok zor” dedi. Bir başka çiftçi ise özellikle mazot desteği ve avans ödemelerindeki düşüşe dikkat çekti. Üretici, “Eskiden nefes alabiliyorduk, şimdi üretim yapmak için borçlanıyoruz” sözleriyle yaşanan ekonomik baskıyı anlattı. Üreticiler, bölgede sulama suyunun yetersiz kaldığını ve sulama birliklerinin ihtiyacı karşılayamadığını belirtti. Çiftçiler, su sorununun çözülmemesi halinde tarımsal üretimin ciddi biçimde darbe alacağını vurgulayarak, “Suyun olmadığı yerde üretim olmaz” ifadelerini kullandı.

GİRDİ MALİYETLERİ KATLANDI

Yem, gübre ve zirai ilaç fiyatlarındaki artışın üreticiyi zorladığını belirten çiftçiler, ürün temininde yaşanan gecikmelerin de üretim sürecini aksattığını söyledi. Vade farklarının ek maliyet yarattığını ifade eden üreticiler, birçok çiftçinin borç yükü altında üretim yapmaya çalıştığını kaydetti.

“ÇİFTÇİ KENDİ TARLASINI ÇEVİREMİYOR”

Mazot ve avans desteklerinin önceki yıllara göre ciddi oranda azaldığını söyleyen üreticiler, mevcut destek politikalarının yetersiz kaldığını belirtti. Açıklamada, “Üretici artık kendi tarlasını kendi gücüyle çeviremiyor” değerlendirmesi yapıldı. Çiftçiler ayrıca istihkak küspe hakkından yapılan kesintilere tepki gösterdi. “Bizim hakkımız olan ürün neden eksik veriliyor?” diye soran üreticiler, kota sözlerinin yerine getirilmediğini ve kooperatif uygulamalarında da sorunlar yaşandığını dile getirdi. Sahte gübre mağduriyeti, mibzer teminindeki sıkıntılar ve kantarların kapatılma ihtimali de çiftçilerin gündeme taşıdığı başlıklar arasında yer aldı.

Açıklamanın sonunda üreticiler, desteklerin yeniden artırılmasını, girdi maliyetlerinin düşürülmesini ve üreticiyi zorlayan uygulamaların gözden geçirilmesini talep etti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya seslenen çiftçiler, “Çiftçi üretirse ülke kazanır, üretici ayakta kalırsa bölge ayakta kalır” mesajını verdi.