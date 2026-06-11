Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Ramazan O. (23) yönetimindeki 42 BFH 622 plakalı cip, caddeden yolun karşısına geçmekte olan 27 yaşındaki Ayşenur Can'a çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KAPUTUN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, cipin çarptığı Ayşenur Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemelerde, sürücü Ramazan O.'nun kazanın ardından ancak yaklaşık 100 metre ileride durabildiği belirlendi. İncelemelerde ayrıca, hayatını kaybeden Ayşenur Can'ın çarpmanın şiddetiyle bir süre aracın kaputu üzerinde giderek ardından zemine düştüğü saptandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının kaza mahallindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Ayşenur Can'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna nakledildi. Kazaya karışan cip sürücüsü Ramazan O. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.