Konya'nın Halkapınar ilçesinde elektrik direğinde çalışma yaptıkları sırada akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Olay, dün Halkapınar-İvriz yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketinde görevli Ali Köker (29) ile mesai arkadaşı Aydın Çetin (19), hat çalışması için çıktıkları elektrik direğinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerden 29 yaşındaki Ali Köker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Aydın Çetin'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yaşamını yitiren Ali Köker'in cenazesi, işlemlerinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karayusuflu Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.