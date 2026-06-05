Konya'nın Kulu ilçesinde feci bir iş kazası yaşandı. İnşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Deniz Yılmaz dördüncü kattan düşerek ağır yaralandı.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı. Bu sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucu Yılmaz, akıma kapıldı.
Temasla 4’üncü kattan zemine düşen Yılmaz, çağrılan ambulansla Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.