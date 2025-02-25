Kaza, saat 17.30 sıralarında Konya’nın merkez Karatay ilçesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesinin kesiştiği kavşakta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 42 A 7258 plakalı polis aracı TIR ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Kısa sürede adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralı polislerimizden O.S. şehit oldu.

Yaralanan polis memurları O.D. ve H.S. ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaza anına dair görüntüleri izleyen polisin, olay yerinden hızla ayrılan bir otomobil ve sürücüsünü aradığı öğrenildi.

KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada "25 Şubat 2025 günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.