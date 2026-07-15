Konya'nın merkez Karatay ilçesinde öğle saatlerinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan feci bir trafik kazası meydana geldi. Fetih Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında seyir halinde olan Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile, ardından da o sırada kaldırımda yürümekte olan Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'e (13) çarptı.

ANNE VE KIZIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, taksinin çarptığı anne Dilek Öz ile kızı Ercin Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan kaza bölgesinde detaylı inceleme gerçekleştirilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.