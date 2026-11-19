Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Kulu Kavşağı yakınlarında Mehmet Uzunoğlu'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. HASTANEYE KALDIRILDI Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Mehmet Uzunoğlu, Rektör Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI Acı kazanın duyulmasının ardından Aydın ailesinin yakınları hastaneye gitti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye giderek aileye destek oldu.

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