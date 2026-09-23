1 Mayıs 2025'te meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında dolandırıcılık suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

59 yaşındaki doktor M.Z.A'yı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Doktora SIM kartlarının ve kimlik bilgilerinin 10-15 kişinin eline geçtiğini, bu bilgiler kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyledi. M.Z.A'dan hemen adliyeye gelmesini isteyen şüpheliler, doktoru adliyeye yakın bir noktada bekletmeye başladı.

EŞİNDEN ALTINLARIN FOTOĞRAFINI NEDEN İSTEDİLER?

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, şüpheliler telekonferans yöntemiyle doktorun eşi H.A'yı da arayarak eşinin güvende olduğunu söyledi. H.A'dan evde bulunan altınların fotoğrafını çekerek WhatsApp üzerinden göndermesini, ardından kuyumcuda bozdurup verilen IBAN'a para yatırmasını istediler. Altınların bir kısmını bozdurmayan H.A'yı “Hırsızlık yaptın sayılır” diyerek korkutan şüpheliler, yeniden kuyumcuya gitmesini sağladı.

KALAN ALTIN VE DÖVİZLERİ ELDEN ALDILAR

Dolandırıcılar daha sonra evde kalan altın ve dövizlerin de inceleneceğini söyleyerek bunların eve gelecek kişiye teslim edilmesini istedi. H.A, kapıya gelen kişiye kalan ziynet eşyaları ile dövizleri verdi. Böylece şüpheliler hem banka hesabına gönderilen parayı hem de elden teslim edilen değerli eşyaları aldı.

DOKTORU 12 SAAT NEDEN ADLİYE YAKININDA BEKLETTİLER?

M.Z.A'yı yaklaşık 12 saat boyunca adliye yakınlarında bekleten şüpheliler, görüşmenin sonunda “Hocam seni çok yorduk, biz de yorulduk. Eşinizle birlikte yarın adliyeye gelin ve emanet ettiğiniz altınları alın. Hakkınızı helal edin” diyerek telefonu kapattı. Eve dönen doktor, eşinin para gönderdiğini, altın ve dövizleri teslim ettiğini öğrenince dolandırıldıklarını fark etti.

GECE KUYUMCUYU AÇTIRIP ALTINLARI BOZDURDULAR

Doktor ve eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edildi. Sanıkların gece saatlerinde bir kuyumcuyu açtırarak altınları elden çıkardıkları ve elde ettikleri parayı aralarında paylaştıkları belirlendi. Yaklaşık 8 milyon TL dolandırılan çiftin, şüphelilerin yakalanmasının ardından paranın bir bölümünü geri alabildiği öğrenildi. 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.