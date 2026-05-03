Konya’nın Ereğli ilçesinde kapalı olan kuyumcu dükkanına girerek 12 milyon lira değerinde altını çalan şüpheliler kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrasında altınlar etrafa saçılırken, kaçmayı sürdüren 4 şüpheliden 2’si yakalandı. Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önüne 2 motosikletle gelen 4 kasklı şüpheli, yanlarında getirdikleri kumanda düzeneğiyle iş yerinin kapısını açtı. ALTINLAR YERE SAÇILDI Şüpheliler kısa sürede piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken motosikletle kaza yapan hırsızlardan 2'si, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu Adana yolu üzerinde yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte gözaltına alındı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin soygunda kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Altınlar ise iş yeri sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

