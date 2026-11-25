Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, “yağma”, “şantaj”, “tehdit”, “fuhuş” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, fuhuş vaadiyle buluştukları kişileri buluşmanın ardından darbederek paralarını gasbettikleri belirlendi. Fuhuş, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarına karıştıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.