Konya'da bir marketten alışveriş yapan 38 yaşındaki K.D., daha sonra aracına binmek istedi. K.D., yanına yaklaşıp kendisiyle tokalaşan kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi, Elmalı Hamdi Hoca Caddesi’ndeki bir marketten alışveriş yapan K.D., daha sonra aracına binmek isterdi. Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaştığı K.D. ile selamlaşıp, tokalaştı. Şüpheli bu sırada belinden çıkardığı tabancayla K.D.’nin bacaklarına ateş edip, bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan K.D., çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.