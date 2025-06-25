Edinilen bilgilere göre; Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ne bir İHA acil iniş yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



İlk belirlemelere göre; üşen İHA'nın Konya 3. Ana Jet Üssü'ne ait Anka-3 tipi olduğu ve ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

KONYA’DA TATBİKAT YAPILIYOR

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 12 ülkenin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bugün itibarıyla başlamıştı.

CHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş İHA'nın düşmesiyle ilgili, "Konya’da süren bir askeri eğitim tatbikatı esnasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil insansız savaş uçağı Anka-3’ün henüz bilinmeyen bir nedenle düşmesi hepimizi derinden üzmüştür. Kaza neticesinde can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Türk savunma sanayimizin gözbebeği projelerinden biri olan Anka-3’e ve projede emeği bulunan tüm teknik kadroya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "25.06.2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.