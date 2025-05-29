Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde bulunan Dikilitaş Sahip Ata İlkokulunda yaşanan olayda; iddiaya göre, okulun 4. sınıf öğrencilerinden Yusuf Taşkın (10) ile aynı sınıfta eğitim gören İ.Ç. (10) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI SIKTI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte İ.Ç.’nin, Yusuf Taşkın’ın boğazını sıktığı ve bu sırada Yusuf’un fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Durumu fark eden okul yönetimi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yusuf Taşkın’a ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU CİDDİ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Ailesi ve yakınları hastanede endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ederken, olaya tanık olan öğrencilerin de dinlendiği ve tüm yönleriyle soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.