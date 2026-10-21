Konya'nın Ereğli ilçesinde bir erkek, kaldırımda ölü bulundu. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkanlar, bir erkeğin kaldırımda hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Polis de ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaldırımda cansız bedeni bulunan kişinin İsmet Işıkçı (60) olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Işıkçı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.