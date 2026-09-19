Olay, Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında önceden anlaşmazlık bulunduğu belirtilen U.O. ile kardeşi A.O. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. U.O., yanında bulunan silahla kardeşine ateş etti. A.O., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. YARALI HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları A.O.’yu Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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