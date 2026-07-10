Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Bir vatandaşın arazide kaybolduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

EKİPLER 6 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler katıldı. Kayıp vatandaşı bulmak için 6 gün boyunca aralıksız bir arama çalışması yürütüldü. Yoğun çabaların ardından kaybolan kişi dağlık arazide sağ olarak tespit edildi.

HELİKOPTER AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşın bulunduğu bölgenin kara yolu ulaşımına kapalı; sarp, kayalık ve engebeli bir yapıya sahip olduğu bildirildi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, mahsur kalan vatandaşa ulaşıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından, arazinin yapısı nedeniyle bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans ile vatandaş hastaneye sevk edildi.