Konya'nın Selçuklu ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, ilkokul öğretmeni olduğu öğrenilen Gamze T. (52) ile astsubay olan eşi Alper T. (48) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gamze T., eline geçirdiği bıçakla eşi Alper T.’yi sırtından yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Alper T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekiplerince ikamette gözaltına alınan şüpheli Gamze T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gamze T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.