112 Acil Çağrı Merkezine gelen silahlı kavga ihbarı üzerine, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'na çok sayıda ekip sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, silahla vurulmuş bir kişiyi buldu.
Şüpheli Berkehan Oluk, suç aleti silahla birlikte Yunus Ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ekiplerin incelemeleri sonrası hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki rehberlik öğretmeni Muhammed Öz olduğu öğrenildi.
BİR DÖNEM AYNI EVDE KALMIŞLAR
Berkehan Oluk ve Muhammed Öz'ün bir dönem aynı evde kaldıkları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Oluk'un aynı okuldaki başka bir öğretmenin de yeğeni olduğu belirlendi.