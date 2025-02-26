Konya'da, hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ile 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Patlamada, 22 yaşındaki baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak ise yaralandı. Patlamanın ilk belirlemeye göre, otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan bir ailenin içerisinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa’yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.