Balcılar Mahallesi Ağılardıç mevkisindeki ağaca sprey boyayla yazı yazıldığı ve gövdesine kesici bir aletle harfler kazındığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Taşkent Kaymakamlığı ile irtibata geçilerek bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

JANDARMA TUTANAK TUTTU

Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede anıt ağacın tahrip edildiği tespit edildi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, ağaca zarar veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, ağacın bulunduğu alanı gören güvenlik kamerası olup olmadığını da araştırıyor. Sorumluların tespit edilmesinin ardından Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından suç duyurusunda bulunulacak.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında sorumluların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

2 BİN YILDIR AYAKTA

Kokulu ardıç türündeki ağaç, 2002 yılında “Tabiat Anıtı” ilan edilerek koruma altına alındı. Daha sonra “Anıt Ağaç” olarak da tescil edilen Ağıl Ardıç, bölgenin en önemli doğal mirasları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 2 bin yaşında olduğu belirtilen ağacın boyu 12 metreye ulaşıyor. Gövde çevresi 11,30 metre, gövde çapı ise 3,60 metre olarak kayıtlarda yer alıyor.