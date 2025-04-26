Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16’da 3,9 büyüklüğünde, 8.10'da ise 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, sarsıntı nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Cihanbeyli (Konya)
Tarih:2025-04-26
Saat:07:16:34 TSİ
Enlem:38.50667 N
Boylam:33.08778 E
Derinlik:13.15 km
Detay:https://t.co/MdEm0qJh1V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Cihanbeyli (Konya)
Tarih:2025-04-26
Saat:08:10:01 TSİ
Enlem:38.51083 N
Boylam:33.10556 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/aDgG9QhnRE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi