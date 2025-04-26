Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16’da 3,9 büyüklüğünde, 8.10'da ise 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, sarsıntı nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 