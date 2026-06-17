Konya'nın Akşehir ilçesinde emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, bir araç içerisinde çok sayıda yasa dışı silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu.

ARAMADA 65 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Ekipler tarafından durdurulan araçta detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, araç içerisine gizlenmiş toplam 65 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, ruhsatsız silahların taşındığı araçta bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan 2 zanlı, hakkındaki yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne sevk edildi.