Konya’da insan sağlığını doğrudan ilgilendiren olay, Seydişehir yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsünün fark etmesiyle ortaya çıktı.

Aracındaki uyarı lambasının yanması üzerine aracını yol kenarına çeken vatandaş, büyük bir çevre kirliliği ve israfla karşılaştı. Kutular içerisinde alerji ilaçları, insülin, mide ilaçları ve daha pek çok tıbbi ürünün gelişi güzel şekilde araziye saçılmış olduğu görüldü.

“BUNLAR MİLLİ SERVET”

İlaçları bulan Hayat İncel, yaşananları, “Aracımızın seyir halindeyken ikaz lambası yanması üzerine aracımızı sağa çektikten sonra kutu kutu ilaçların olduğunu fark ettik. Biraz daha ileri yürüdüğümüzde bundan birçok ilaç olduğunu fark ettik, gördüğünüz gibi. Bunlar milli servetler yani benim içim acıdı gördüğümde ki bunlar birçok hastalıkta kullanılan ilaçlar ve pahalı ilaçlar.” sözleriyle anlattı.

ÇOĞUNUN AMBALAJI KAPALI

İlaçların nasıl ve kim tarafından buraya atıldığı merak konusu oldu. İlaçların büyük bir kısmının ambalajlarının kapalı olduğu kaydedildi.