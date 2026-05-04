Konya’nın Taşkent ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ümmü Kayadibi’nin sağlık sürecine ilişkin iddialar, kamuoyunda tartışma yarattı. 20 Nisan akşamı Balcılar Mahallesi’nde fenalaşan Kayadibi’nin, beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği öne sürüldü. Aile yakınları durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans talep etti.

İddiaya göre çağrı merkezi görevlisi, bölgenin uzaklığı nedeniyle ailenin kendi imkanlarıyla yola çıkmasını, ambulansın ise ilçe merkezinden hareket ederek yolda buluşmasını önerdi. Ailenin bu yönlendirmeyle yola çıktığı, ancak ambulansla buluşmanın sağlanamadığı belirtildi.

YOLDA İKİNCİ KRİZ

Aile, yeniden 112 ile iletişime geçtiğinde ambulansın başka bir vakaya yönlendirildiği bilgisini aldığı iddiasında bulundu. Bu süreçte Kayadibi’nin yolda ikinci kez fenalaştığı ve durumunun ağırlaştığı ifade edildi. Yakınları tarafından Taşkent Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan yaşlı kadının, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya merkeze sevkine karar verildi.

Ancak aile, sevk sürecinde de gecikme yaşandığını ileri sürdü. Bölgedeki ambulans yetersizliği nedeniyle farklı bir mahalleden araç temin edildiği ve toplam sürecin yaklaşık 160 dakika sürdüğü iddia edildi. Kayadibi, daha sonra Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek anjiyoya alındı. Yapılan müdahalelere rağmen hastanın sol tarafının felçli kaldığı öğrenildi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Yaşananların ardından Kayadibi ailesi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, ilgili sağlık birimleri ve görevliler hakkında ihmaller olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kayadibi’nin oğlu Mehmet Ali Kayadibi, “Daha hızlı müdahale edilseydi annemin durumu bu kadar ağır olmayabilirdi. Amacımız benzer olayların tekrar yaşanmaması” dedi.