Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Hacıseyitali Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı can kaybına neden oldu.
İki katlı bir evin birinci katında yalnız yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Beşil'in evde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Mustafa Beşil'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Beşil'in cenazesi, olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.