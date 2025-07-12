Konya’nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen 23 yaşındaki Yılmaz Kaya ve 44 yaşındaki Mustafa Kaya, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Cahi Mahallesi 93243’üncü Sokak üzerinde akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.