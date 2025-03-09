Konya'da Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe okudu ve burada tasarruf mesajı verdi. Erbaş, “Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım” dedi. Ankara’ya dönünce başkanlıkta İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftar Programı düzenlendi. Erbaş, ramazanda 180 lira ile iki öğün doyulabileceğini açıklamıştı. Ardından Diyanet büyükelçiler lüks bir sofra hazırladı.

SOFRADA BIR KUŞ SÜTÜ YOKTU

İftar sofrasında davetlilere başlangıç olarak hurma, kayısı, ceviz, zeytinden oluşan iftariyelik tabağı vardı. Ana mönüde çorba, salata, börek, zeytinyağlılar, pilav, ana yemekler ve tatlı da yer aldı. Erbaş önceki gün de MÜSİAD’ın iftarına katıldı. Burada da mönüde peynir ve zeytin çeşitleri, hurma, domates, salata, çorba, sebzeler, iç pilav, et, börek, sütlaç ikram edildi.