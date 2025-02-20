Konya Ovası’nda yağışlar mevsim normallerinin oldukça altında seyrediyor.

Bu durum, bölgedeki barajlardaki su seviyelerini ciddi şekilde düşürdü ve kuraklık tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

Kentin su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan olan Altınapa Barajı’nda su seviyesi yüzde 11’lere kadar geriledi.

AKP’Lİ BAŞKAN UYARILARDA BULUNDU

Barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere inmesi üzerine AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından peş peşe uyarılarda bulundu.

“YAZ DÖNEMİNDE SU KESİNTİLERİ YAŞAYABİLİRİZ”

Altay, yaptığı ilk paylaşımda, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Altay, ayrıca yaz aylarında su kesintilerinin de yaşanabileceğini vurguladı. Altay, “Mevsimsel olarak kurak bir dönem geçiriyoruz. 31 ilçemizdeki hava durumunu anlık takip ediyoruz. Hafif bir kar yağışında bile sevincimiz artıyor. Daha fazlası için duacıyız. Fakat suyumuzu tasarruflu kullanmazsak yaz döneminde olası su kesintileri ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için su tedariki çalışmaları yapıyoruz. Hepimizin suyu daha bilinçli kullanması gerekiyor. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket edelim” ifadelerine yer verdi.

“SUYUN DEĞERİNİ KAYBETMEDEN BİLELİM”

AKP’li Başkan Altay, yaptığı bir başka paylaşımda ise, Altınapa Barajı’ndaki su seviyesinin kritik noktaya ulaştığını belirtti.

Altay, “Şu an en önemli gündemimiz su. Konya’mızda yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor ve bu durum barajlarımızdaki su seviyesini olumsuz etkiliyor. Altınapa Barajımızdaki su seviyesi %11’e kadar geriledi. Şehrimizi susuz bırakmamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Fakat bu konuda hepimizin duyarlı olması ve suyu dikkatli kullanması gerekiyor. Suyun değerini kaybetmeden bilelim” notunu düştü.