Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, ihaleye fesat karıştırmak suçundan ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i atadı. Resmi açıklama sonrası il teşkilat karıştı ve istifalar peş peşe geldi.

Çumra ve Emirgazi İlçe Teşkilatları ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamı istifa ettiklerini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Teşkilatların istifasının ardından bir istifa haberi de Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’dan geldi. Aydın yaptığı yazılı açıklamada, “Saygıdeğer Çumralı hemşehrilerimiz;

Son günlerde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı ataması ile ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde; süreci doğru bir şekilde aktarmak ve halkımızı bilgilendirmek zarureti hasıl olmuştur. İlçe teşkilatımızın, meclis üyelerimizin ve Çumra Belediye Başkanı olarak şahsımın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesine ilişkin bu konuda sizleri ve kamuoyunu aydınlatmak adına, 14 Mart Cuma günü saat 15:00'da Konya otelde bir basın açıklaması yapacağız” ifadelerine yer verdi.

İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı'nda göreve başlayan Hasan Yel, istifa eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Yel, Mehmet Aydın’ın parti içindeki ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sev edildiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE 3 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'da yüzde 23,48 oranında oy alarak, ikinci parti olan YRP, 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı. Çumra, Altınekin, Sarayönü, Emirgazi, Yalıhüyük ve Doğanhisar, YRP'nin kazandığı ilçe belediyeleri olmuştu. Ancak seçimlerden kısa süre sonra Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.