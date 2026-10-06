Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin Konya-Aksaray kara yolunda ters yönde ilerlediğini gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, ters yönde seyreden otomobilin sürücüsü tespit edildi.
Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 90 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil de 60 gün boyunca trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.