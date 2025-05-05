Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara Konya’nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi’nde 2019 yılında yapımına başlanan ve 6 etaptan oluşan konutlar 2022 yılında hak sahiplerine teslim edildi ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen birçok eksik hala tamamlanamadı. 3964 konut, 124 dükkan, 3 cami ve 3 su deposu bulunan TOKİ konutlarında yıllardır süren okul inşaatı ise tamamlanamadı. Binlerce dar gelirli aile, okulun tamamlanmamasından dolayı mağduriyet yaşıyor.

TOKİ SAKİNLERİ SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Dar gelirli vatandaşların oturduğu konutlara yapılan yüzde 50’lik aidat zammı ise bardağı taşıran son damla oldu. SÖZCÜ’ye konuşan bölge sakinleri, zammın geri almasını istedi.

“ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDERECEĞİM AMA KARA KARA DÜŞÜNÜYORUM”

TOKİ konutlarında esnaflık yapan bir kadın, “Ben burada hem dükkan hem de ev sahibiyim. Dükkân ve binaya o kadar aidat ücreti veriyoruz ama temizlik denen bir şey yok. Bunun yanında okul da yok. Çevre düzenlemesi desen o da yok. Ben 3 çocuk okula gönderiyorum. Eşim de tek başına çalışıyor. Haliyle zorlanıyoruz. Zamların düşürülmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka kadın ise, “Aidatlardan şikâyetçiyiz. Okul yok, temizlik yok, yollarda set yok, ATM yok… Zamlara gelince patır patır yapıyorlar ama hizmete gelince yok. Ben kiracıyım ve şu an 8 bin 500 lira kira veriyorum. 20 gün sonra kiram zamlanacak ve 15-20 bin olacak. Okul da yok… Şimdi çocuğumu okula göndereceğim ama kara kara düşünüyorum. Servis ücretlerine 2 bin 250 lira diyorlar…” siteminde bulundu.

“NASIL YAPACAĞIZ, NASIL YAŞAYACAĞIZ?”

3 çocuğu olduğunu ve bölgede okul olmadığı için mağduriyet yaşadığını söyleyen bir diğer kadın ise, “Okulun 4 yıldır inşaatı devam ediyor ve bu sene de teslim edilmeyecek. 3 çocuğum var ve üçünü de okula gönderiyorum. Yüksek fiyatlardan dolayı servise veremediğim için otobüsle göndermek zorunda kalıyorum. Eşim fabrikada 22 bin lira maaşla çalışıyor. Nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız?” ifadelerini kullandı.

Düşük gelirli olduğunu ve ödemelerden dolayı çok zorlandığını kaydeden bir bölge sakini ise, “Biz düşük gelirli insanlarız ama aidat ücretlerine yüzde 50’lik zam yapıldı. Ben 800 lira öderken şimdi bin liranın üzerinde aidat ödemek zorundayım. Açıkçası verdiğim paranın karşılığını alamadığımı görüyorum. Ben asgari ücretle geçinen bir insanım. Evimiz taksit ödemeleri, mutfak masrafımızın yanında aidat ücretlerine de gelen zam bizi zorlayacak. Şu an hesabım uymuyor. Aldığım ücret masraflarımıza yetmiyor” şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİR ADAM NE YİYECEK? TAŞ MI YESİN!”

CİMER ve Emlak Konut’a defalarca şikayet etmelerine rağmen bir çözüm bulunamadığını belirten bir başka hak sahibi şunları söyledi:

“Bizim burada çok fazla eksiğimiz var. Bununla ilgili CİMER’e de Emlak Konut’a da çok sayıda şikayette bulunduk ama sonuç alamadık. Bu aidat zammı biz TOKİ sakinlerinin sabrını taşırdı. Burada3-4 yıldır devam eden bir ilkokul ve ortaokul inşaatımız var ama hala bitmedi ve bu yıl bitmeyeceği söylendi. Biz çocuklarımızın güvenliği için onları servisle okula gönderiyoruz ama servis ücretleri de çok pahalı. Asgari ücretle çalışan bir adam ne yiyecek? Taş mı yesin…”

"EMEKLİ BİR ADAMIM, ELDEN EMANET PARA ALIYORUM ŞU YAŞTA"

Emekli yaşlı bir adam ise emekli maaşının yetmediğini belritti. Yaşlı adam, “Emekliyim, bütçemiz yetmiyor. Ayda 14 bin 400 lira maaş alıyorum. Hangisine yetişiyim? Zaten mutfak masrafları cep yakıyor. Aidat da bir yanda… Çok zorlanıyoruz. Burası yoksullar için yapıldı ama şimdi bizim aidatlarımızı en üst kademeden alıyorlar. Bu sebeplerden dolayı şikâyetçiyim” diye konuştu.

“Her şeyden şikâyetçiyim. Ortalıkta bin liranın üzerinde aidat alınacak ne var!” diyerek sitemini dile getiren bir başka yaşlı adam ise, şunları söyledi:

“Bu para ne için alınıyor, neye harcanıyor anlamadık. Bu aidat ücretleri çok pahalı. Emekli bir adamım, elden emanet para alıyorum şu yaşta. Yazık bu millete! Aldığımız 14 bin lira maaşla ne yapacağız, hangi masrafımıza verelim. Zaten devlet 5 bin lirasını elimizden alıyor. Bin lirasını da aidata vereceğiz. Daha bunun elektriği, suyu, doğalgazı var! Hangisine yetiştirelim? Emeklilerin işi çok kötü…”

Bölge sakinleri, Toki yönetiminden yeteri hizmet alamamalarina ragmen aidatlara gelen zamlara tepkililer... Son gelen yüzde 50'lik zamla aidat ücretlerinin bin 100 lirayı bulduğunu soyleyen yurttaşlar, dar gelirli aileler için yapılan TOKİ konutlarina yapılan fahiş zamma isyan etti.

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi’nde yer alan ve halk arasında "Ardıçlı TOKİ" olarak bilinen toplu konutlar 2022 yılında hak sahiplerine teslim edilmişti. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen çok sayıda eksiği tamamlanmayan konutlarda oturan vatandaşlar tepkili. Yeteri kadar hizmet alamamalarına rağmen aidatlara yapılan yüksek zam, site sakinlerinin tepkisini çekti. İkinci Etap Yönetimi tarafından hiçbir bilgilendirme yapılmadan hayata geçirilen yaklaşık yüzde 49’luk artış, bölgede adeta infiale neden oldu.

Daha önce 709 TL olan aidatın bir anda 1059 TL’ye çıktığını öğrenen vatandaşlar, duruma büyük tepki gösterdi.