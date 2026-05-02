Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli'de kimlikleri belirlenen 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Nisan'da operasyon düzenledi. 120 ekip ve 640 personelin katıldığı, dron destekli eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 234 adet sentetik hap, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i savcılıktan serbest kaldı.

