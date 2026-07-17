Olay, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak’ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk’e bıçakla saldırarak her ikisini de boğazlarından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, anne ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Dursuniye Öztürk ve Esmanur Öztürk’ün cenazeleri morga kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu belirtilen baba Fuat Öztürk ise fenalaşınca ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri çarşamba günü Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Rahman Öztürk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babası Fuat Öztürk’e sürekli ilaç verdiğini ve bu nedenle babasının sağlık durumunun kötüleştiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca evde yemek yediğinde kendisini kötü hissettiğini, bu yüzden zaman zaman dışarıda yemek yediğini ve bu durumdan dolayı üvey annesi ile kardeşini suçladığını söylediği belirtildi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Fuat Öztürk’ün de bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.