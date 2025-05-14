Konya'da 71 yaşındaki Ahmet Basal ve 61 yaşındaki eşi Fadimana Basal, yakınlarında tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, çiftin yoğun dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşayan Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahalledeki elektriklerin arıza sebebiyle kesik olması üzerine pencereden baktığında zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırıp içeri girdi. Evdeki yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fadimana Basal'ı hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, Basal çiftinin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.