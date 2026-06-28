Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 15 bin 783 adet sentetik ecza hap, 17 bin 843 adet ecstasy hap, 8 adet captagon hap, 1,2 gram metamfetamin, 5,1 gram kokain, 6,13 gram sentetik kannabinoid, 1300 gram ADB-Butinaca maddesi ile 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da emniyet güçleri tarafından el konuldu.

18 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Planlı operasyon neticesinde gözaltına alınan 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.