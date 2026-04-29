21 Nisan salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Konyaspor, Fenerbahçe'yi 120. dakikada bulduğu penaltı golüyle eleyerek yarı finale yükseldi.



Karşılaşmaya, maçın ilk yarısında stadyumda duyulan ve canlı yayına yansıyan uçak sesleri damga vururken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) mücadelenin ardından dikkat çeken bir atama gerçekleşti.



MAÇ İÇİN JET KALDIRDI, GÖREVDEN ALINDI



Konyaspor taraftar grupları ile birçok etkinlikte bir araya gelen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasından birkaç gün sonra görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildi.



Maç sırasında stadyumun üzerinden geçen Sikorsky T70 helikopteri



TSK'da 'tenzil-i rütbe' olarak görülen bu atamanın arkasında yatan neden merak edilirken, Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında yaşananların arka planını anlattı.



Stadyumda taraftarlar arasında açılan ve üzerinde savaş uçaklarının yer aldığı "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı afiş ile yaşananların Konyaspor taraftarı ile Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında görevli yetkililer arasında koordineli şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıktı.





VEDA MESAJI ORTAYA ÇIKTI



Söz konusu olayın TSK içerisinde tepki ile karşılanmasının ardından Tümgeneral Mete Kuş, görevinden alınarak daha pasif bir görev olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildi. Kuş'un yerine ise Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak Tuğgeneral Esat Çetin atandı.



Tümgeneral Mete Kuş



Kuş, WhatsApp üzerinden silah arkadaşlarına gönderdiği veda mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Değerli arkadaşlarım, benden duyun diye bu haberi size veriyorum. Haftaya salı gününden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine görevlendirildim. Salı günü Tuğgeneral Esat Çetin görevi benden devralacak. Bu süreçte en büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır. Tüm çabam bunun içindi. Önemli olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığının birlik ve beraberliğini korumasıdır ve Her Gün Her Yönden Her Şekilde iyiye ve daha iyiye gitmesidir"



ATATÜRKSÜZ 30 AĞUSTOS VİDEOSU TEPKİ TOPLAMIŞTI



Tümgeneral Mete Kuş’un komutasında, 30 Ağustos 2024 tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından çekilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bayram kutlamasında bulunulmuş, kutlama videosunda ise Mustafa Kemal Atatürk'e ait hiçbir ibareye yer verilmemişti.



Tümgeneral Kuş'un söz konusu kutlama videosunda kullandığı ifadeler 'abartılı' olarak yorumlanmış ve CHP tarafından sert ifadelerle eleştirilmişti.



Kuş, kutlama videosunda şu sözlere yer vermişti:



"Sayın Cumhurbaşkanım... 3. Ana Jet Komutanlığı Konya'dan saygılarımızı arz ediyoruz. Hudutsuz göklerin korkusuz kartalları olarak yılmadan, yorulmadan sonsuz semalardayız. Tarihimizden aldığımız cesaret ve kahramanlıkla dün olduğu gibi bugün ve daima dünyanın en iyi hava kuvvetlerinden biri olarak gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. Zatı alinizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutluyorum"





