Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkında skandal ifadelerin kullanıldığı görüldü.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı görüntülerde, bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor.

DOKTORLAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

GÖZALTI KARARI

Skandal olay sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama geldi.

Açıklamada, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak suçlarından iki doktor hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. İki doktorun da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.