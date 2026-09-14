Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nda yeni eğitim-öğretim yılı tatlı bir heyecanla başladı. Geçtiğimiz yıl 1 öğretmen ve 1 öğrencisi bulunan okulun mevcudu bu yıl 2'ye ulaştı.

İLAYDA'YA ŞERİFE NUR ARKADAŞ GELDİ

Okulun tek öğretmeni olan Muhammed Bağ, geçen yıl okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu’ya (4. sınıf) eğitim vermişti. Yeni eğitim dönemiyle birlikte 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir’in de aralarına katılmasıyla okuldaki öğrenci sayısı 2'ye yükseldi ve İlayda yalnızlıktan kurtuldu.

İLK DERS "KARDEŞLİK" OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda uygulanmasını kararlaştırdığı 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' teması kapsamında öğretmen Muhammed Bağ, 2 öğrencisiyle birlikte ilk dersini işledi. Minik öğrenciler İlayda ve Şerife Nur, heyecanla okulun tahtasına 'Kardeşlik' yazarak yeni döneme adım attı.

ÖĞRETEN BAĞ ÖĞRENCİLERİNİ ARACIYLA TAŞIYOR

Eğitime olan fedakarlığıyla takdir toplayan öğretmen Muhammed Bağ’ın, öğrencilerin okula ulaşımına da bizzat destek olduğu öğrenildi. Bağ, her gün iki öğrencisini kendi özel aracıyla evlerinden alarak okula getiriyor, ders bitiminde ise tekrar emniyetle evlerine teslim ediyor.