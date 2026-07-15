Konya'nın Kulu ilçesindeki adliyede 6,5 milyon liralık vurgununun duruşması görüldü.

T24'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "zimmet" suçlamasıyla yargılanan A.S., mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Sanık, zimmetine geçirdiği paraları bahis oynamak amacıyla kullandığını ve oluşan zararı mirastan kalan malları satarak karşılayacağını söyledi.

'YAPTIKLARIMDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'

Sanık A.S., savunmasında ifadelerini kullandı:

"Bahis oynuyordum. Aldığım paraları bu amaçla harcadım. Annemin mobil bankacılık hesabına da erişimim vardı ve parayı oraya da ben aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu.

Eylemlerim 2024 yılının başında başladı. Nasıl olsa bir gün ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım ve üst mercilere bildirmesini istedim. Eşime olayı anlattıktan sonra o da şikâyette bulunulması için arkadaşlarına durumu söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir pişmanlık duydum ve bu sebeple yaşamıma son vermeye teşebbüs ettim. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım."

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanığın avukatı da müvekkilinin işlediği eylem nedeniyle son derece pişman olduğunu, herhangi bir denetim söz konusu olmadan önce kendisini ihbar ettiğini belirtti.

Avukat, "Müvekkilim yapmış olduğu eylemden dolayı son derece pişmandır. Zaten daha herhangi bir denetim söz konusu değilken kendisini ihbar etmektedir. Liseye giden bir kızı vardır ve o da bu olay nedeniyle son derece mağdurdur. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.