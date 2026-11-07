Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin fuhuş olaylarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik yürüttüğü üç aylık çalışmanın ardından iki ilde operasyon düzenlendi. Konya'da 6, Çanakkale'de 1 olmak üzere gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Fuhşa aracılık ettikleri şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği belirtilen 262 bin TL nakit para ile bir tabanca, 15 cep telefonu ve bir tablet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 kadın hakkında da işlem yapıldı. Kadınlar, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimine bağlı GÖKSEM'e teslim edildi.