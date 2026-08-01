T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/73 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 15671 Ada, 1 Parsel, Zemin kat 22 Nolu Bağımsız Bölü dükkan nitelikli taşınmaz Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Cevherli Sokak No:28 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 90/9623

İmar Durumu :Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 28.04.2026 tarih ve 29792 sayılı yazı ekinde bulunan imar durum belgesinde küçük sanatlar sanayi sahasına isabet etmektedir

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 15671 Ada, 1 Parsel, Zemin kat 23 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Cevherli Sokak No:26 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 90/9623

İmar Durumu :Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 28.04.2026 tarih ve 29792 sayılı yazı ekinde bulunan imar durum belgesinde küçük sanatlar sanayi sahasına isabet etmektedir

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02522596