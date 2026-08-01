KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/73 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 15671 Ada, 1 Parsel, Zemin kat 22 Nolu Bağımsız Bölü dükkan nitelikli taşınmaz Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Cevherli Sokak No:28 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 90/9623
İmar Durumu :Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 28.04.2026 tarih ve 29792 sayılı yazı ekinde bulunan imar durum belgesinde küçük sanatlar sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 15671 Ada, 1 Parsel, Zemin kat 23 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Cevherli Sokak No:26 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 90/9623
İmar Durumu :Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 28.04.2026 tarih ve 29792 sayılı yazı ekinde bulunan imar durum belgesinde küçük sanatlar sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:14
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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