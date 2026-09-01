KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/103 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/103 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 570 Ada, 1 Parsel, avlulu ev nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mahallesi 21955. Sokak No: 3 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 2.202,70 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli uygulama imar planında serbest 2 kat Gelişme (Konut) Alanları ve Yol sahasına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 7.730.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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