Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşanan kanlı olayda 24 yaşındaki Ziya Küçükkalay, kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün Hacıpirli Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Ziya Küçükkalay ile teyzesinin oğlu İsmail Gözlü (25), birlikte içki içtikleri sırada borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözlü, Küçükkalay'ı bıçakla boynundan yaraladı. Yaralı, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 çocuk babası Ziya Küçükkalay, kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Gözlü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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