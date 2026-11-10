Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin davada karar çıktı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, M.Y.O. ile R.O.'yu "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık S.G.N.'nin ise beraatine karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.Y.O. ve S.G.N. ile tutuksuz sanık R.O., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta, 27 Temmuz 2025'te yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından üç sanık gözaltına alınmıştı.

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