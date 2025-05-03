CHP, AKP'nin kalelerinden Konya'da bugün "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Miting öncesi vatandaşlar Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplanmaya başladı.
Saat 14.00'te başlayacak mitingde konuşacak olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Konya'ya geldi.
Konyalı vatandaşlar, "Demokrasi ve Ekrem Başkanımızın özgürlüğüne kavuşması için geldik, İmamoğlu'nu kurtarmaya geldik, Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Her yeri yasakladılar kendilerine serbest, bize yasak" ifadelerini kullandı.
CHP'nin geçtiğimiz haftaki mitinginde de Yozgatlı çiftçinin "Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez!" sözleri büyük yankı uyandırmıştı.
CHP'nin Konya'daki mitingine katılan vatandaşlar:— Sözcü (@gazetesozcu) May 3, 2025
"Demokrasi ve Ekrem Başkanımızın özgürlüğüne kavuşması için geldik"
"İmamoğlu'nu kurtarmaya geldik"
"Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Her yeri yasakladılar kendilerine serbest, bize yasak" pic.twitter.com/DT7yK9Wrlo