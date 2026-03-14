Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golübü 59. Serdar Dursun kaydetti. Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Jackson Muleka topu ağlara gönderdi.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33 puanda kaldı. İlhan Palut yönetiminde 6 maçta 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 27 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.